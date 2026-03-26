licia ronzulli risponde a francesco silvestri deputato m5s mi dispiace per lui se gode solo alla camera

Licia Ronzulli ha replicato alle dichiarazioni di Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, che aveva commentato in modo critico la sua presenza in aula. La risposta della senatrice si è concentrata sulla volontà di chiarire alcuni aspetti delle sue attività parlamentari, senza entrare nel merito delle accuse o motivazioni politiche.

Alta tensione tra Licia Ronzulli e Francesco Silvestri, capogruppo del M5s alla Camera dei deputati. L’esponente pentastellato, nel replicare in aula a un intervento di Galeazzo Bignami, suo omologo a Montecitorio per il partito Fratelli d’Italia, ha dichiarato di “godere”. L’espressione è stata usata dopo che Bignami ha fatto un discorso sull’esito del referendum. La vicenda è stata commentata con una battuta a “luci rosse” dalla vicepresidente del Senato Ronzulli nella trasmissione L’Aria che tira su La7. Francesco Silvestri del M5s contro Fratelli d'Italia: "Vedervi schiumare mi fa godere" Licia Ronzulli: "Mi spiace per Silvestri se gode solo alla Camera" Forza Italia: Maurizio Gasparri sostituito da Stefania Craxi Francesco Silvestri del M5s contro Fratelli d’Italia: “Vedervi schiumare mi fa godere” “Lo dico con molta franchezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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