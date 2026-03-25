Silvestri M5s coatto unico alla Camera | Mi fa godere vedervi schiumare video Se questa è l’opposizione

Un nuovo episodio si è verificato alla Camera, con un deputato del Movimento 5 Stelle che ha commentato pubblicamente, usando un linguaggio diretto e provocatorio. In un video, ha affermato di trovare piacere nel vedere alcuni colleghi agitarsi e schiumare. Successivamente, ha citato una canzone dei Rokes, facendo riferimento al bisogno di saper perdere e vincere, senza tuttavia commentare i risultati di un recente voto referendario.

“Bisogna saper perdere”, cantavano i Rokes, ma “bisogna anche saper vincere”, ammesso e non concesso che la vittoria del No sia stata una vittoria partitica. Qualcuno lo spieghi a Francesco Silvestri, già capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e nuovo campione della sguaiataggine pentastellata. Il suo intervento di mercoledì 25 marzo passerà alla storia della vita repubblicana al pari degli strilli di Paola Taverna e delle russate di Vito Crimi: esempi di grande spessore, come quello che potete vedere nel video pubblicato dall’agenzia vista. La sguaiataggine di Silvestri: il livello è rasoterra. “Un aspetto personale, non so quanto c’entri col richiamo al regolamento: ma vedervi così mi fa veramente godere, vedervi schiumare in questa maniera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Silvestri (M5s), coatto unico alla Camera: “Mi fa godere vedervi schiumare” (video). Se questa è l’opposizione Articoli correlati M5S, Carotenuto e gli occhiali smart alla Camera: “Non faccio video in Aula”(Adnkronos) –"I miei sono occhiali 'smart', ma in Aula non ho ripreso nulla, sono i miei occhiali da lettura che indosso sempre…". Deputati opposizione leggono costituzione in sala stampa alla Camera contro conferenza remigrazione – Il video(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Prima dell'orario previsto per l'inizio della conferenza stampa sulla 'Remigrazione' organizzata da forze...