Dalla F1 alla 500 Rally e due ruote Weekend di motori

Un fine settimana dedicato al mondo dei motori, tra eventi e approfondimenti. Il Volvo Club Italia presenta le iconiche 850 Racing, mentre l’Associazione Pro Spino racconta la storia della cronoscalata Lo Spino. Non manca la passione per le due ruote con rally e moto, e la F1 Gallery offre un'occasione unica per ammirare cimeli originali e rari della Formula 1. Un appuntamento per gli appassionati di tutte le discipline motoristiche.

ll Volvo Club Italia con le iconiche 850 Racing e il racconto dell’Associazione Pro Spino dedicato alla storia della cronoscalata Lo Spino, il Club Auto Motod’Epoca Il Saracino, ma anche la F1 Gallery, uno spazio che raccoglie cimeli originali e rari della Formula 1. E poi la Scuderia Chimera che presenterà una collezione di vetture da corsa degli Anni Settanta e Ottanta, protagoniste delle sfide in salita che hanno segnato un’epoca. C’è tutto questo e molto altro nel cartellone di Arezzo Classic Motors, il salone dedicato ad auto e moto d’epoca in programma il 10 e 11 gennaio ad Arezzo Fiere con auto, moto, ricambi, modellismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla F1 alla 500. Rally e due ruote. Weekend di motori Leggi anche: Rendina domina il Rally di Cagliari tra le due ruote motrici Leggi anche: F1 a Città del Messico e MotoGP a Sepang: doppio weekend di motori su Sky e NOW Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dalla F1 alla 500. Rally e due ruote. Weekend di motori. Dalla F1 alla 500. Rally e due ruote. Weekend di motori - ll Volvo Club Italia con le iconiche 850 Racing e il racconto dell’Associazione Pro Spino dedicato alla storia della cronoscalata Lo Spino, il Club Auto Motod’Epoca Il Saracino, ma anche la F1 Gallery ... lanazione.it

Rally: due classiche, tra Italia e Corsica - Ranica (BG), 10 Dicembre 2025 – Sarà un weekend all’insegna della tradizione per Rally Sport Evolution, in campo con sole due punte ma pronta a calcare palcoscenici prestigiosi. comunicati-stampa.net

Non solo rally La Pirelli: «Pronto il piano per la F1» - Lo rivela l amministratore delegato Gori dopo aver annunciato che la Casa italiana, dalla stagione 2008, rifornirà tutti i team dell altro mondiale Il passato, un nobile passato, e il futuro a cui ... ilgiornale.it

Finalmente e arrivato il momento degli auguri Siamo orgogliosi di aver portato il nome del Brand Targa Auto srl vendita autovetture e di PINEROLO CITTA in giro per l’Italia nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici: dal Rally del Ciocco a Lucca, Alba e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.