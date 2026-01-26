Assindustria Sport firma un weekend da protagonista | titoli regionali podi nazionali e vittorie indoor

Assindustria Sport conclude un fine settimana ricco di successi, con titoli regionali, podi nazionali e vittorie indoor. Dalla competizione nel cross ai lanci invernali, l’atleta e le squadre si sono distinti in diverse discipline, confermando l’impegno e la crescita del movimento sportivo. Questi risultati testimoniano la costanza e la qualità del lavoro svolto, rafforzando la presenza di Assindustria Sport sui principali palcoscenici regionali e nazionali.

Dalla fanghiglia del cross alle pedane indoor, passando per i lanci invernali: Assindustria Sport archivia uno dei fine settimana più esaltanti di questo primo mese di 2026, con risultati di peso su scala regionale e nazionale e una presenza capillare su ogni fronte agonistico. Tra Campaccio, Palaindoor di Padova, Ancona, Vittorio Veneto e Colbachini, la società gialloblù ha raccolto titoli, podi e prestazioni di rilievo, confermandosi come una delle realtà più dinamiche dell'atletica veneta. Al Parco degli Alpini, sotto una pioggia incessante, è arrivato uno dei momenti simbolo del weekend. La staffetta femminile 4x2 km composta da Camilla Cardin, Emma Prevedello, Veronica Pozzi e Alice Pertile ha conquistato il titolo regionale al termine di una gara resa durissima dal terreno trasformato in pantano. Il primo fine settimana agonistico del 2026 regala subito indicazioni confortanti ad Assindustria Sport, impegnata su più fronti tra Padova, Udine e Villa Lagarina. Dalle gare indoor ai cross, gli atleti gialloblù hanno inaugurato la stagione con una lunga serie di

