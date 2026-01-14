Se n’è andata con la cassa ora è libera

Jessica Moretti, titolare del bar di Crans coinvolto nella tragedia che ha causato la morte di 40 giovani, non è più sottoposta agli arresti domiciliari. Ora ha l’obbligo di firma, una misura che sostituisce la detenzione, consentendole di continuare la sua quotidianità sotto controllo. La vicenda rimane complessa e delicata, richiedendo attenzione e rispetto per tutte le parti coinvolte.

Niente arresti domiciliari per Jessica Moretti, la titolare del bar di Crans dove hanno perso la vita 40 ragazzi: solo l'obbligo di firma. L'autopsia su Riccardo Minghetti: morto per asfissia, tante lesioni da calpestamento. Giovedì alcuni genitori delle vittime dal Papa. È morto soffocato dai fumi bollenti e tossici che il fuoco ha sprigionato in quell'inferno Riccardo Minghetti, 16 anni appena. Il suo cuore si è fermato in quel seminterrato e sul suo corpo di ragazzo sono passate decine di persone che provavano a mettersi in fuga, disperate. E mentre tutto questo accadeva, Jessica Maric era già lontana.

