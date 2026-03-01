A marzo, la manicure si concentra su toni soft, effetti naturali e milky nails, ispirandosi alle tendenze delle star. Le mani diventano protagoniste con look delicati e raffinati che riflettono l’arrivo della primavera. La scelta dei colori e delle texture si orienta verso uno stile naturale, adatto a chi preferisce una bellezza semplice ma curata. La stagione invita a sperimentare con nuance leggere e finish luminosi.

Una tendenza alla neutralità confermata anche sui più recenti red carpet dove, nonostante siano sempre vetrine di glamour e sperimentazione, le grandi stelle del cinema e dello spettacolo hanno assecondato questa scia minimale prediligendo pennellate nude, classiche french, toni pacati e soft al posto di nail art scenografiche. A prevalere è infatti una potente predilezione per unghie #skintone, declinate in nuance rosate, lattiginose, addirittura trasparenti, quasi a rivendicare la bellezza e cura dell'unghia sull'estetica. Un esempio su tutte? Monica Bellucci, avvistata sul tappeto rosso londinese dei BAFTA 2026 con unghie quasi svestite, nude, ma esaltate solo da un velo di smalto trasparente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La manicure del mese di marzo: tra toni soft, effetti naturali e milky nails. Le ispirazioni dalle star per una primavera natural chic

Leggi anche: Caviar nails: l’unica manicure che riesce a essere ricca, soft e ossessivamente cool allo stesso tempo

Leggi anche: La manicure del mese di febbraio: idee e ispirazioni ad alto tasso di romanticismo per San Valentino

Contenuti utili per approfondire manicure.

Discussioni sull' argomento Unghie febbraio: foto e idee per l’ispirazione manicure e nail art del mese; Le manicure più belle viste sul palco di Sanremo 2026; Tendenze unghie primavera 2026 ?? le nail art che domineranno; Pagamenti Inps di marzo 2026: quando arrivano assegno unico e di inclusione, pensioni e NaSpi.

Uruuru Nails o è la tendenza manicure che arriva dalla Corea del Sud, ispirata all'incredibile spettacolo di luci dell' . Le unghie cambiano colore e riflessi a ogni movimento della mano e delle dita, dando vita ad un facebook