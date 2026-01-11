Roberto Baggio | Purtroppo ho questo karma che devo sempre pagare qualcosa Da cosa lo ha capito
Roberto Baggio ha spesso parlato delle difficoltà che ha affrontato nel corso della sua carriera, affermando di dover pagare un prezzo per il suo karma. Questa consapevolezza emerge dalle sue dichiarazioni e dalle esperienze vissute, che testimoniano un senso di responsabilità e riflessione sulle sfide personali e professionali. La sua frase riflette un atteggiamento di accettazione e introspezione, caratteristico di una vita segnata da alti e bassi.
Roberto Baggio ormai se n'è fatto una ragione: il suo karma non gli ha dato tregua nel corso della sua intera vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Roberto Baggio: “La rapina in casa mi ha cambiato la vita. Ho deciso che i miei figli dovevano sapere”
Leggi anche: Roberto Baggio, rivelazione scottante: “L’ho capito dopo anni”
Roberto Baggio: Purtroppo ho questo karma che devo sempre pagare qualcosa. Da cosa lo ha capito; Perché Baggio è il più amato di sempre.
Roberto Baggio: “Purtroppo ho questo karma che devo sempre pagare qualcosa”. Da cosa lo ha capito - Roberto Baggio ormai se n'è fatto una ragione: il suo karma non gli ha dato tregua nel corso della sua intera vita ... fanpage.it
Roberto Baggio ripercorre carriera, ferite e scelte di vita, tra calcio, buddismo e una visione più moderna delle regole. - facebook.com facebook
L'eredità di Roberto Baggio: @delpieroale diventa il nuovo NUMERO 10 della Juventus ', ’ ’: il primo episodio il 6 gennaio su Sky Sport #SkySport #DelPiero x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.