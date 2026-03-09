Joan Eichner ha appena festeggiato il suo centesimo compleanno e ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita, affermando di aver infranto il consiglio delle sue figlie di mantenere segreti pubblicamente. Ha detto che tra i suoi piaceri ci sono il vino e il cioccolato, e ha aggiunto che ci sono altri aspetti della sua routine che preferisce non specificare.

“Le mie figlie mi hanno chiesto di non parlarne pubblicamente ma l’ho fatto lo stesso.”: a parlare è Joan Eichner, che ha compito 100 da poco e ha raccontato i segreti della sua longevità. La signora Eichner ha festeggiato il suo centesimo compleanno lo scorso febbraio, al Moody Family YMCA (centro ricreativo e centro sociale di quartiere) di Dallas e ha raccontato che la sua lunga vita è il risultato di due cose. “Le mie figlie mi hanno detto ‘non dirlo oggi'”. “Dico spesso che i miei segreti sono il vino e il cioccolato anche se le mie figlie mi avevano suggerito ‘non lo dire oggi'”, ha scherzato la centenaria, come si legge su People. Non solo ‘vizi’ come segreto per la longevità ma anche una precisa routine di allenamento, che comprende tre lezioni di acquagym a settimana: “Amo l’acqua, ma amo soprattutto le amicizie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho appena compiuto 100 anni, le mie figlie mi hanno detto ‘non dire i tuoi segreti in pubblico’ ma l’ho fatto, vino e cioccolato… E non solo”: la routine di Joan Eichner

