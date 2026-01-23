Groenlandia Weber Ppe | Eurocamera sospenderà l' intesa sui dazi con gli Usa – Il video

In seguito alle recenti dichiarazioni di Weber sulla sospensione dell'intesa sui dazi tra l'Europa e gli Stati Uniti, si evidenzia un momento di tensione nelle relazioni commerciali internazionali. La posizione della Eurocamera riflette l'importanza di dialogo e collaborazione, sottolineando come le minacce non siano la strada giusta per risolvere le divergenze economiche. Un tema che richiede attenzione e un approccio equilibrato.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 20 gennaio 2026 “Agire con minacce sul fronte dei dazi è del tutto inaccettabile. Ed è per questo che il Parlamento europeo ha deciso, insieme ai tre grandi gruppi, di sospendere l'accordo commerciale con gli Usa. È lo strumento più potente che abbiamo in questo momento, gli Usa non potranno accedere ai nostri prodotti a dazi zero”. Lo ha annunciato il Presidente del gruppo del Ppe Manfred Weber spiegando la decisione di rinviare l'ok dell'Eurocamera all'intesa sui dazi firmata in Scozia. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

