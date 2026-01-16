Groenlandia Trump | Potrei imporre dazi ai Paesi non d' accordo con strategia Usa

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che potrebbe imporre dazi ai Paesi contrari alla strategia degli Stati Uniti sulla Groenlandia, sottolineando l'importanza di questa regione per la sicurezza nazionale. La questione evidenzia le tensioni geopolitiche legate all’uso strategico delle risorse e alle alleanze internazionali, con possibili ripercussioni sul commercio globale e sulle relazioni diplomatiche.

"Potrei imporre dazi ai Paesi che non sono d'accordo con la strategia sulla Groenlandia, perché ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un evento incentrato sull'assistenza sanitaria alla Casa Bianca. Scoppia, dunque, la polemica per le parole del primo inquilino della Casa Bianca che, ancora una volta, divide l'opinione pubblica.

L'importanza strategica della Groenlandia, perché Trump vuole annetterla agli Usa

Trump minaccia dazi sui Paesi contrari alla linea USA sulla Groenlandia Il presidente USA apre alla possibilità di usare le tariffe doganali come leva politica contro gli Stati che non sostengono la posizione di Washington sulla Groenlandia. #Trump #USA #Da - facebook.com facebook

Trump liquida le truppe europee in Groenlandia: 'Non cambio idea'. Mosca alza la voce. Crosetto: 'Così è una barzelletta, coordini la Nato' #ANSA x.com

