Francia accoltellata da alunno 14enne | grave professoressa

Una docente di arte è stata accoltellata più volte da uno studente di 14 anni in una scuola in Francia. La professoressa è in condizioni gravi ed è stata trasportata in ospedale. L’alunno è stato subito arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La scuola è sotto shock, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Uno studente di 14 anni ha accoltellato la sua professoressa in un liceo di Sanary-sur-Mer, in Francia, colpendola all'addome e al braccio Lo riporta l'emittente francese Bfmtv citando fonti di polizia e della procura. La professoressa è stata ferita in modo grave ed è stata portata dai vigili del fuoco nell'ospedale Saint-Anne a Tolone, dove è ricoverata in prognosi riservata. La docente di arte è stata colpita in cortile "tre o quattro volte" dallo studente, che ora è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, come spiega la procura.

Un ragazzino di 14 anni ha ferito gravemente una insegnante durante le lezioni al liceo di Sanary-sur-Mer.

