L’Etna L’altra metà di Catania incontro di Generattivi al Museo del Cinema

Sabato 28 marzo alle 18 si terrà un incontro intitolato “L’Etna: l’altra metà di Catania” presso la Sala Cinema Paradiso del Museo del Cinema alle Ciminiere. L’evento fa parte di un ciclo promosso dall’associazione Generattivi e prevede una discussione dedicata alla relazione tra il vulcano e la territorio cittadino. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Sabato 28 marzo, alle 18,00, nella Sala Cinema Paradiso del Museo del Cinema, alle Ciminiere, incontro su “L'Etna: l'altra metà di Catania. Una relazione complicata”, organizzato da Generattivi, cantieri di cultura e informazione. Una serata alla scoperta del vulcano Patrimonio dell’umanità da differenti prospettive e punti di vista, con il vulcanologo dell’INGV Boris Behncke, il giornalista e docente universitario Rosario Faraci e il giornalista Gaetano Perricone. Il dialogo sarà arricchito da alcuni video, accompagnati da composizioni musicali di Boris Behncke, nel ruolo meno conosciuto di musicista particolarmente appassionato del genere rock e da una presentazione con interpretazioni dell'Etna da parte dell'artista Sonja Streck, che ha ideato e curato l’organizzazione della serata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - “L’Etna. L’altra metà di Catania” incontro di Generattivi al Museo del Cinema Articoli correlati Lezioni di cinema, sabato 7 febbraio incontro su Fantozzi al Museo di Storia NaturaleC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Quinta e... Leggi anche: Meta Catania, un’altra notte da leoni: Sandro Abate battuta