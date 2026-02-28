Meta Catania un’altra notte da leoni | Sandro Abate battuta

La Meta Catania Bricocity ha vinto 6-4 contro la Sandro Abate Avellino in una partita intensa e ricca di emozioni. La gara si è svolta tra momenti di grande tensione e azioni spettacolari, lasciando il pubblico senza fiato fino all'ultimo minuto. La sfida si è conclusa con la squadra di casa che ha ottenuto una vittoria importante nel campionato.

Perfetta, cinica, feroce. La Meta Catania Bricocity si prende un'altra vittoria e consolida il primo posto con un attacco che sembra alimentato a energia nucleare sportiva La Meta Catania Bricocity continua a scolpire il proprio campionato con una nuova, fragorosa vittoria: 6 a 4 contro la Sandro Abate Avellino, al termine di una battaglia vibrante, nervosa, spettacolare. È la sesta vittoria consecutiva tra Coppa Divisione e Serie A. Una marcia che non conosce crepe. L'avvio è uno scherzo del destino: autogol etneo dopo tre minuti e Avellino avanti. Ma la squadra di Juanra reagisce come fanno i campioni, senza tremare. Dopo appena cinquanta secondi arriva il pareggio firmato Albertico, a rimettere il cuore al centro del petto rossazzurro.