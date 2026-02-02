Lezioni di cinema sabato 7 febbraio incontro su Fantozzi al Museo di Storia Naturale

Sabato 7 febbraio si tiene al Museo di Storia Naturale di Livorno l’ultimo appuntamento del ciclo “Lezioni di Cinema”. L’incontro sarà dedicato al personaggio di Fantozzi, inserito nella serie di lezioni dedicate ai personaggi della storia e della letteratura. La quinta e ultima lezione chiude il progetto ormai alla nona edizione, organizzato da 50&Più Università di Livorno, il Centro Studi Commedia all'italiana, il Circolo KInoglaz, FiPiLi Horror Festival e Erasmo Libri.

Sabato 7 febbraio, alle 17 nell'auditorio del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo la lezione avrà come tema Fantozzi sulla pagina, sullo schermo e dietro le quinte.

