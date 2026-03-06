La grana Avs e la spaccatura dei Cinque Stelle Ecco tutte le crepe che mettono a rischio il campo largo romano

La questione riguarda le divergenze all’interno del campo politico di centrosinistra a Roma. Filiberto Zaratti e Ignazio Marino, entrambi membri di Europa Verde, hanno espresso critiche contro il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Zaratti ha un seggio alla Camera, mentre Marino si trova a Bruxelles. Entrambi continuano a mettere in discussione le decisioni di Roberto Gualtieri sul tema.

Prima Filiberto Zaratti, poi Ignazio Marino. I due esponenti nazionali di Europa Verde, il primo con un seggio alla Camera, il secondo a Bruxelles, non mollano la presa su Roberto Gualtieri e "aprono il fuoco" (di nuovo) contro il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. L'ex sindaco lo considera "strumentale agli interessi della società", mentre l'onorevole ha depositato un'interrogazione parlamentare parlando di "mostruosi interessi speculativi". Chi arriva a Roma oggi, a digiuno di questioni politiche, potrebbe pensare che Marino e Zaratti siano due nemici del Pd, soprattutto del sindaco Roberto Gualtieri. E invece...