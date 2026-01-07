Rinnovamento rete idrica lavori in piazza Ugo Bassi e via Scrima | tutto quello che devi sapere

Sono in corso i lavori di rinnovamento della rete idrica nelle zone di piazza Ugo Bassi e via Scrima ad Ancona. Dopo gli interventi recenti su via Giordano Bruno, le operazioni proseguono per migliorare il servizio e garantire maggiori affidabilità. Ecco le informazioni principali e gli aggiornamenti sui lavori in corso, per conoscere lo stato delle lavorazioni e eventuali disagi.

ANCONA - Proseguono e volgono alla conclusione i lavori di rinnovamento della rete idrica che hanno riguardato nelle scorse settimane via Giordano Bruno da parte di Vivaservizi.Da oggi 7 gennaio le opere si protrarranno fino al 31 marzo 2026 con un cantiere che procederà gradualmente per fasi e.

