CAU Podenzano | lavori dal 16 marzo dove andare?

Il Centro di Assistenza e Urgenza di Podenzano, che si trova nella Casa della Comunità in via Dante Alighieri 18-20, sarà chiuso a partire da lunedì 16 marzo. I lavori di ristrutturazione sono stati programmati per migliorare la struttura e inizieranno questa data. Durante il periodo di chiusura, i cittadini dovranno rivolgersi ad altri punti di assistenza disponibili nella zona.

Il Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) di Podenzano, situato all'interno della Casa della Comunità in via Dante Alighieri 18-20, interromperà temporaneamente le proprie attività a partire dal lunedì 16 marzo per consentire l'esecuzione di necessari interventi edilizi. L'Azienda USL di Piacenza ha comunicato che la chiusura è indispensabile per garantire la piena funzionalità degli spazi e la sicurezza delle strutture sanitarie del territorio. Durante il periodo dei lavori, i pazienti dovranno rivolgersi alle strutture ospedaliere di Fiorenzuola e Piacenza per le prestazioni del CAU, mentre la continuità assistenziale sarà garantita dalla Casa della Comunità di Bettola.