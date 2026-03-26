Il 13 marzo 2026 si è tenuto un evento organizzato da Les Amis de la Principauté de Monaco, che ha rafforzato i legami tra l’Italia e il Principato di Monaco. L’appuntamento ha incluso momenti dedicati alla promozione del lusso e delle eccellenze di entrambe le realtà, segnando un momento importante nelle relazioni bilaterali. La manifestazione ha attirato partecipanti da vari settori, rafforzando i legami culturali e commerciali tra i due paesi.

Non è stato soltanto un evento, ma un’autentica affermazione di eccellenza. Il 13 marzo 2026 rimarrà scolpito negli annali delle relazioni bilaterali tra l’Italia e il Principato di Monaco come il giorno in cui la visione strategica e il lusso di alta gamma si sono fusi in un connubio perfetto. Il Primo Forum Imprenditoriale Italia – Principato di Monaco ha debuttato con un successo fragoroso, superando ogni aspettativa e confermando quanto il legame tra queste due realtà sia oggi più vitale e ambizioso che mai. In questo clima di rinnovata energia internazionale, il Club Les Amis de la Principauté de Monaco ha dato prova di una maestria organizzativa senza pari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Les Amis de la Principauté de Monaco" Illumina l'Asse Italia-Monaco

Articoli correlati

Leggi anche: Yacht Club de Monaco, primo giorno di gare per la Monaco Optimist Team Race

Nautica, allo Yacht Club de Monaco la 13esima edizione della Monaco Energy Boat ChallengeAccelerare la transizione energetica nella nautica da diporto: questo è l’obiettivo del Monaco Energy Boat Challenge, un laboratorio di innovazione a...

Altri aggiornamenti su Les Amis de

Discussioni sull' argomento Conte Vistarino a Vinitaly con il Wine Club Les Amis e una nuova idea di enoturismo; Laboratorio Realino, modulo sulla chiesa in Africa; Cremona e Mirecourt unite dalla liuteria: studenti in scambio tra tradizione e innovazione; Bajo Dora celebra la cultura: torna Piemontèis, il festival letterario che riscopre le voci dimenticate.

Bonjour les amis, La magie des fleurs de cerisier juste avant le travaux vent. - facebook.com facebook