Yacht Club de Monaco primo giorno di gare per la Monaco Optimist Team Race
Al Yacht Club de Monaco ha preso il via la Monaco Optimist Team Race, con il primo giorno di gare. Quindici squadre di giovani velisti provenienti da dodici paesi si sono sfidate in mare, affrontando le prime fasi della competizione. La giornata ha visto una serie di regate che hanno determinato le qualificazioni alle fasi successive, segnando l’inizio di un evento internazionale dedicato alla vela giovanile.
Si apre la Monaco Optimist Team Race. Nel primo giorno di gara allo Yacht Club de Monaco, 15 squadre di giovani velisti provenienti da 12 Paesi si sono sfidate in acqua per superare i gironi. “La vela è uno sport fantastico. Offre ai ragazzi – di 10, 11, 14 anni – l’opportunità di prendere un areo e recarsi dall’altra parte del mondo e di competere a livello internazionale a un’età così giovane, contro persone di continenti e culture diverse. Nella vela, i ragazzini in acqua diventano i capitani della loro imbarcazione e hanno il controllo. Devono prendere tutte le decisioni in questo ambiente internazionale e multilingue e dare il massimo come squadra”, ha spiegato Chris Atkins, giudice della Monaco Optimist Team Race. 🔗 Leggi su Lapresse.it
