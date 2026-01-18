Michela Ponzani a Palazzo Ducale con la lectio Salvare la memoria Trauma e oblio della Shoah

Il Festival della Comunicazione 2026 si apre con un evento dedicato al Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, presso Palazzo Ducale. Michela Ponzani terrà la lectio “Salvare la memoria. Trauma e oblio della Shoah”, offrendo un’occasione di riflessione sul valore della memoria storica e sulla necessità di preservarla nel tempo. Un appuntamento importante per approfondire temi di grande rilevanza civile e culturale.

Il calendario degli appuntamenti 2026 del Festival della Comunicazione si apre, come da tradizione, con un evento speciale in occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio 2026. "Salvare la memoria. Trauma e oblio della Shoah" è l'evento in programma dalle ore 18 presso la Sala del.

L'articolo analizza le dichiarazioni di Michela Ponzani, nota storica, e il suo attacco a Giorgia Meloni, definendolo uno Shoah: La Fenice di Venezia celebra la Giornata della memoria

Il Teatro La Fenice di Venezia celebra il Giorno della Memoria 2026 con un evento dedicato alla memoria delle vittime delle persecuzioni naziste. L'appuntamento, previsto per domenica 25 gennaio alle ore 10, offre un momento di riflessione e musica per ricordare le persecuzioni e promuovere la consapevolezza storica. Un'occasione per onorare la memoria e sensibilizzare sul valore della tolleranza e dei diritti umani.

