Accabadora a teatro l' adattamento del romanzo di Michela Murgia

Questa sera va in scena al Circuito Ert Accabadora, l’adattamento teatrale del famoso romanzo di Michela Murgia. Lo spettacolo, diretto da Veronica Cruciani e adattato da Carlotta Corradi, trasporta le parole del libro sul palcoscenico, portando sul palco una storia molto amata dal pubblico. È un’occasione per vedere dal vivo una delle opere più significative della letteratura italiana recente.

Dalle pagine al palcoscenico. Arriva nel Circuito Ert Accabadora, spettacolo tratto dal libro di Michela Murgia, uno dei romanzi italiani più letti degli ultimi anni, vincitore del Premio Campiello 2010, adattato per il teatro da Carlotta Corradi e diretto da Veronica Cruciani. Anna Della Rosa è protagonista del monologo in scena sabato 31 gennaio al Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia e domenica 1 febbraio all’Auditorium Biagio Marin di Grado. Entrambe le serate con inizio alle 20.45. Michela Murgia racconta una storia ambientata in un paesino immaginario della Sardegna, dove Maria all’età di sei anni viene data a fill’e anima a Bonaria Urrai, una sarta che vive sola e che all’occasione fa l’accabadora.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il Teatro Modena di Genova ospiterà il 20 e 21 gennaio lo spettacolo “Accabadora”, adattamento teatrale del romanzo di Michela Murgia.

A Melendugno, nello spettacolo tratto dal romanzo di Michela Murgia,

Al Teatro Modena torna Accabadora di Michela Murgia: due sere con l’intensa interpretazione di Anna Della RosaIl monologo tratto dal romanzo sarà in scena il 20 e 21 gennaio, con la regia di Veronica Cruciani e drammaturgia di Carlotta Corradi ... lavocedigenova.it

Anna Della Rosa al Teatro Modena in Accabadora, tratto dal romanzo di Michela MurgiaMartedì 20 e mercoledì 21 gennaio torna a Genova, al Teatro Gustavo Modena, Accabadora, il vibrante monologo tratto dal romanzo di Michela Murgia che è anche una prova d’attrice per Anna Della Rosa, ... genovatoday.it

