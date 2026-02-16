Incontro Efficacia delle azioni e iniziative nonviolente per la pace nel 2025 in sala Anziani di Palazzo Moroni
Il 17 febbraio 2026, in sala Anziani di Palazzo Moroni, si terrà l’incontro dedicato alle azioni nonviolente per la pace nel 2025, motivato dalla crescente richiesta di metodi pacifici per risolvere i conflitti.
il 17 febbraio 2026 In sala Anziani di Palazzo Moroni in programma martedì 17 febbraio 2026, ore 18, l'ncontro “Efficacia delle azioni e iniziative nonviolente per la pace nel 2025”. All'incontro partecipano amministratori e attivisti nonviolenti padovani, che presentano le esperienze e le azioni per la pace a cui hanno preso parte negli ultimi anni.Le testimonianze vengono accompagnate da una riflessione sull’efficacia storica e politica delle pratiche nonviolente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Agire nel territorio per l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'incontro a Palazzo Moroni
Venerdì 19 dicembre a Palazzo Moroni, presso la Sala Anziani del Comune di Padova, si terrà l’incontro “Agire nel territorio per l’adattamento ai cambiamenti climatici”.
