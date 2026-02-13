Convegno a palazzo Moroni Verso un nuovo immaginario di convivenza tra generazioni

Giovedì 19 febbraio, alle 9.45, la Sala Paladin di Palazzo Moroni ha aperto il convegno pubblico “Verso un nuovo immaginario di convivenza tra generazioni”, evento che dà il via al Meeting nazionale delle esperienze di coabitazione intergenerazionale, in programma il 19 e 20 febbraio 2026.

Giovedì 19 febbraio, alle 9.45, la Sala Paladin di Palazzo Moroni ospita il convegno pubblico “Verso un nuovo immaginario di convivenza tra generazioni”, evento di apertura del Meeting nazionale delle esperienze di coabitazione intergenerazionale, in programma il 19 e 20 febbraio 2026. Il convegno nasce dall’esperienza del progetto Coabitazione Intergenerazionale, promosso dall’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, che negli ultimi tre anni ha attivato in città un vero e proprio laboratorio di ricerca e sperimentazione, mettendo in relazione anziani e studenti universitari in un’ottica di reciprocità, prossimità e comunità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su convegno palazzo

Questa mattina a Palazzo Moroni è stato inaugurato un nuovo ascensore.

Ultime notizie su convegno palazzo

Un Natale dentro la storia a Palazzo MoroniAlcuni luoghi, in un certo momento dell’anno sembrano farsi più disponibili, come se aspettassero proprio noi. Durante le vacanze di Natale, tempo sospeso e gentile, si rallenta quasi per necessità: ... ecodibergamo.it

A Padova un convegno su Adolescenti istruzioni per l’usoUn incontro aperto a tutti quello organizzato a Palazzo Moroni, a Padova, dedicato all’adolescenza. Una delle fasi più belle e fragili che in sala Paladin ha messo a confronto esperti a diversi ... rainews.it

Oggi a Palazzo San Giorgio ho partecipato al convegno della Banca d’Italia sui traffici marittimi nel nuovo scenario geopolitico. Porti, sicurezza, rotte, competitività: temi tecnici, ma con ricadute concrete su lavoro ed economia. Il Mediterraneo resta centrale e G - facebook.com facebook

A Palazzo Aeronautica il convegno “Dominio Globale: Geopolitica e Aerospazio nel mondo che cambia”. È online la nuova edizione di #VideoNews AM youtu.be/4pSuDnSgLFA #AeronauticaMilitare #latuasquadrachevola @MinisteroDifesa @SM_Dif x.com