Oggi ricorrono 85 anni dalla nascita di Lella Lombardi, considerata la migliore donna nella storia della Formula 1. Lombardi è scomparsa pochi giorni prima di compiere 51 anni a causa di una malattia grave. La sua carriera nel Circus ha lasciato un segno indelebile, e molti si chiedono quanto tempo passi ancora prima di vedere una nuova donna salire su una monoposto di Formula 1.

Oggi Lella Lombardi avrebbe compiuto 85 anni. Purtroppo, un male feroce l’ha strappata a questo mondo pochi giorni prima di compierne 51. È tuttavia doveroso ricordare la figura della piemontese, poiché si tratta di un’autentica eccellenza italiana. Per chi non lo sapesse, ci si trova di fronte alla miglior pilota di sesso femminile che abbia mai messo piede in Formula 1. È vero, di donne nel Circus se ne sono viste poche. Proprio per questo, già arrivarci rappresenta un merito. Lombardi corse tra il 1974 e il 1976. A oggi è colei che ha disputato più Gran Premi (12) ed è l’unica ad aver raccolto punti (mezzo, per la verità), nel GP di Spagna 1975, interrotto anzitempo dalla bandiera rossa a causa dei drammatici incidenti che lo stavano caratterizzando. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, 85 anni fa nasceva Lella Lombardi, la miglior donna nella storia del Circus. A quando una nuova ragazza volante?

Articoli correlati

Leggi anche: Nell’Italia a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 una ragazza del popolo allatta il bambino di una signora borghese. Una pratica diffusa, ai tempi, che fa da scenario a una storia che riguarda la maternità, la famiglia e il corpo delle donne

La storia della veterinaria Antonella Troise: "Quando entrai nella sanità pubblica una donna non era prevista"Dal telegramma mai arrivato alla presa di servizio l'8 marzo 1993: il racconto di una veterinaria tra maternità, difficoltà e perseveranza La...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lella Lombardi

Argomenti discussi: La storia gloriosa e rivoluzionaria della pilota Lella Lombardi sabato 28 a Frugarolo; Una serata per ricordare Lella Lombardi, a Frugarolo un omaggio alla pilota.