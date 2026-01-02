Bracciano incendio devasta appartamento | morta donna di 85 anni

Un incendio ha devastato un appartamento a Bracciano, causando la morte di una donna di 85 anni. Le fiamme hanno avvolto l’abitazione, rendendo difficile l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per cercare di contenere i danni e chiarire le cause dell’incendio. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima in un momento di grande tristezza.

Lunghe lingue di fuoco che avvolgono completamente l'appartamento e l'aria che è ormai asfissiante e velenosa. E' in questo tragico scenario che, purtroppo, è deceduta un'anziana di 85 anni a Bracciano, nella provincia di Roma. Una morte struggente provocata dall'incendio divampato nella sua abitazione e che l'ha ridotta interamente in cenere. Le informazioni sono ancora .

