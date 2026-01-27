Un Amore di Peso | risate e riflessioni al de’ Servi

Questo articolo presenta la commedia “Un Amore di Peso” di Marco Cavallaro, in scena al Teatro de’ Servi di Roma dal 3 al 15 febbraio. Un appuntamento teatrale che combina momenti di divertimento e riflessione, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ben interpretato. Scopri le caratteristiche di questa produzione e le ragioni per cui vale la pena assistere a questa rappresentazione teatrale.

Cosa: La commedia “Un Amore di Peso” scritta, diretta e interpretata da Marco Cavallaro.. Dove e Quando: Teatro de’ Servi di Roma, in scena dal 3 al 15 febbraio.. Perché: Una storia che affronta con ironia e sensibilità il tema dei pregiudizi estetici e delle etichette sociali nell’amore contemporaneo.. Il teatro contemporaneo ha spesso il difficile compito di specchiare la società, mostrandone le contraddizioni attraverso la lente dell’arte. Quando questo avviene tramite il registro della commedia, il messaggio arriva con maggiore immediatezza, disarmando lo spettatore tra una risata e l’altra. 🔗 Leggi su Ezrome.it

