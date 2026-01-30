Un amore di peso dal 3 febbraio al Teatro de’ Servi
La divertente commedia porterà a riflettere sul tema dell'accettazione di sé, sul valore della diversità e sui pregiudizi legati all'aspetto fisico Un amore di peso è il nuovo spettacolo di Marco Cavallaro che sarà in scena dal 3 al 15 febbraio al Teatro de’ Servi. Sul palco il regista con Olimpia Alvino, Marco Maria Della Vecchia, Valentina Stredini. Un Amore di peso è una storia che esplora l’amore attraverso il prisma dei pregiudizi sociali e delle differenze fisiche. Giorgio, il protagonista, è innamorato della bellissima Lara, sua datrice di lavoro. Tuttavia, il destino ha altri piani e Giorgio perde letteralmente la testa per Carla, una donna completamente diversa da Lara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Un Amore di Peso: risate e riflessioni al de’ Servi
Questo articolo presenta la commedia “Un Amore di Peso” di Marco Cavallaro, in scena al Teatro de’ Servi di Roma dal 3 al 15 febbraio.
