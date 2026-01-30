La divertente commedia porterà a riflettere sul tema dell'accettazione di sé, sul valore della diversità e sui pregiudizi legati all'aspetto fisico Un amore di peso è il nuovo spettacolo di Marco Cavallaro che sarà in scena dal 3 al 15 febbraio al Teatro de’ Servi. Sul palco il regista con Olimpia Alvino, Marco Maria Della Vecchia, Valentina Stredini. Un Amore di peso è una storia che esplora l’amore attraverso il prisma dei pregiudizi sociali e delle differenze fisiche. Giorgio, il protagonista, è innamorato della bellissima Lara, sua datrice di lavoro. Tuttavia, il destino ha altri piani e Giorgio perde letteralmente la testa per Carla, una donna completamente diversa da Lara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Un amore di peso dal 3 febbraio al Teatro de’ Servi

Approfondimenti su Teatro De’ Servi

Questo articolo presenta la commedia “Un Amore di Peso” di Marco Cavallaro, in scena al Teatro de’ Servi di Roma dal 3 al 15 febbraio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

The Giant's Belt | Critical Role | Campaign 4, Episode 12

Ultime notizie su Teatro De’ Servi

Argomenti discussi: Teatro De’Servi, Un amore di peso; Un amore di peso: Marco Cavallaro porta a teatro una commedia che sfida i pregiudizi; UN AMORE DI PESO, spettacolo di Marco Cavallaro dal 3 al 15 febbraio al Teatro de' Servi- Roma; Un amore di peso al Teatro del Fuoco: ridere degli stereotipi per ritrovare l’autostima.

MARCO CAVALLARO Marco Cavallaro al Roma Teatro di Cerignola con Un amore di pesoLa commedia mette in scena il contrasto tra apparenza e felicità, utilizzando una torta gigante come metafora dei desideri repressi ... statoquotidiano.it

Un amore di peso al Teatro del Fuoco: ridere degli stereotipi per ritrovare l’autostimaS ipario alle ore 19 domenica 1 febbraio al Teatro del Fuoco di Foggia per Un amore di peso, la commedia di Marco Cavallaro che, tra risate e situazioni esilaranti, affronta con intelligenza un tema ... immediato.net

Dalle parole alla scena. Dalla conferenza stampa al teatro. “Amore positivo” è un atto di teatro civile che nasce dall’urgenza di raccontare la vita oltre la malattia, oltre lo stigma, oltre il silenzio. Nel reel che accompagna questo post, alcuni momenti della confer - facebook.com facebook