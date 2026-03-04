Testo unico sul Turismo il dibattito Confesercenti | Utile la proroga

Confesercenti ha incontrato la Regione per discutere del testo unico sul Turismo e della destinazione d’uso. Durante l’incontro, l’assessore ha affermato che il requisito della destinazione ricettiva per bed and breakfast e affittacamere non sarà attivo prima del 2027. La proroga del termine è stata considerata utile dall’organizzazione di categoria. La discussione si è concentrata sulle tempistiche di applicazione delle nuove norme.

Testo unico su Turismo e destinazione d’uso: incontro tra Confesercenti e la Regione. "L’assessore lo ha detto a chiare lettere: il requisito della destinazione d’uso ricettiva per bed and breakfast e affittacamere non sarà effettivo prima del 2027. Per gli operatori ciò significa poter lavorare più serenamente in vista della stagione estiva; per la Regione, è importante tener conto delle criticità emerse e migliorare la norma, nello spirito originario del Testo unico sul Turismo". Così Leonardo Nannizzi, presidente provinciale di Confesercenti dopo il confronto con l’assessore regionale all’Economia, Leonardo Marras, e la presidenza regionale di Confesercenti, ovvero i presidenti e direttori regionali e provinciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

