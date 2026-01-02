La legge toscana sul fine vita rappresenta un esempio di legislazione regionale in Italia. Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale, analizza i contenuti e le implicazioni di questa normativa, evidenziando come possa diventare un modello da seguire a livello nazionale. Un approfondimento utile per comprendere le prospettive e le sfide legate al tema del fine vita in Italia.

Stefano Scaramelli (foto), già consigliere regionale renziano, interviene sulla Legge toscana sul fine vita. "Adesso che la Corte Costituzionale ha confermato la bontà legislativa del nostro provvedimento sono in tanti a prendersi i meriti – afferma –. Ricordo bene chi quella legge non la voleva approvare, chi nutriva forti dubbi, chi ne fosse convinto sostenitore. So bene il ruolo che ho svolto. Il confronto con la mia coscienza e la dura riflessione che mi portò a giocare un ruolo determinante nella mediazione portata in Aula. Il coraggio di porre al centro del nostro agire il tema delle cure palliative, il loro potenziamento, la questione della sofferenza e del dolore al cospetto della vita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La Legge toscana sul fine vita? Diventi un modello sul territorio nazionale"

