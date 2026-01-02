La Legge toscana sul fine vita? Diventi un modello sul territorio nazionale
La legge toscana sul fine vita rappresenta un esempio di legislazione regionale in Italia. Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale, analizza i contenuti e le implicazioni di questa normativa, evidenziando come possa diventare un modello da seguire a livello nazionale. Un approfondimento utile per comprendere le prospettive e le sfide legate al tema del fine vita in Italia.
Stefano Scaramelli (foto), già consigliere regionale renziano, interviene sulla Legge toscana sul fine vita. "Adesso che la Corte Costituzionale ha confermato la bontà legislativa del nostro provvedimento sono in tanti a prendersi i meriti – afferma –. Ricordo bene chi quella legge non la voleva approvare, chi nutriva forti dubbi, chi ne fosse convinto sostenitore. So bene il ruolo che ho svolto. Il confronto con la mia coscienza e la dura riflessione che mi portò a giocare un ruolo determinante nella mediazione portata in Aula. Il coraggio di porre al centro del nostro agire il tema delle cure palliative, il loro potenziamento, la questione della sofferenza e del dolore al cospetto della vita". 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Corte Costituzionale ha detto che la legge toscana sul fine vita è legittima, ma solo in parte; Fine vita, la Consulta accoglie in parte il ricorso del governo sulla legge della Toscana; “Fine vita, sì alla legge toscana ma sul merito decide lo Stato”; La Consulta: “La legge della Toscana sul fine non è illegittima.
Fine vita in Senato dopo il via libera della Corte Costituzionale alla legge toscana - Il Senato torna a discutere il fine vita dopo la legge della Toscana e la sentenza della Consulta. quifinanza.it
Perché sul fine vita la legge toscana «invade competenze statali» - Il mezzo no della Consulta al testo voluto dalla giunta Giani richiama ancora una volta il legislatore nazionale a fare la propria parte. avvenire.it
Fine vita, la legge della Toscana è costituzionale: Consulta boccia ricorso del governo Meloni, cosa cambia - La legge regionale toscana sul fine vita non è illegittima, in sé, ma diversi dei suoi articoli vanno riscritti perché toccano temi su cui solo lo Stato ... fanpage.it
FINE VITA. LA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA È SOLO PARZIALMENTE LEGITTIMA E INVADE LE COMPETENZE STATALI La Corte costituzionale salva l’impianto generale della norma regionale sul fine vita ma annulla diverse disposizioni perché ecc - facebook.com facebook
La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge della Regione Toscana concernente “disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e affittacamere e bed and breakfast”. cortecostituzionale.it/uploads/releas… #Comunicato #Sentenza #Cortecostituzi x.com
