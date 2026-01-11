Risorse sociali in Calabria al via il supporto ai Comuni con 180 esperti del ministero e 45 della Regione

La Regione Calabria avvia un nuovo supporto ai Comuni, con l’impiego di 180 esperti del Ministero e 45 della Regione stessa. L’obiettivo è rafforzare la capacità amministrativa degli Ambiti territoriali sociali (Ats), migliorando l’efficacia delle risorse sociali sul territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo strategico per potenziare i servizi sociali e garantire un supporto più efficace ai cittadini calabresi.

La Regione Calabria compie un altro passo importante e decisivo nel rafforzamento della capacità amministrativa degli Ambiti territoriali sociali (Ats). È in fase di avvio, come si legge in una nota, l'assegnazione delle figure professionali selezionate dal ministero del lavoro e delle politiche.

