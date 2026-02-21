Consegnata al Sacro Convento la legge per l' Ottocentenario | Un patto tra istituzioni e spirito

La consegna della legge per l’Ottocentenario, che promuove un accordo tra istituzioni e spirito, si è svolta al Sacro Convento. La firma rappresenta un passo concreto per rafforzare i legami tra pubblico e fede. Presenti rappresentanti di enti pubblici e religiosi, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa. L’evento si è trasformato in un momento di impegno condiviso, segnando un nuovo capitolo nel rapporto tra storia e spiritualità.

La presidente Proietti: "Vogliamo un monumento alla vita, non solo celebrazioni. L'hospice pediatrico sarà il segno di questo anno santo" Non è stata solo una conferenza stampa, ma un atto di devozione civile e spirituale che segna l'inizio di un cammino epocale. A poche ore dall'apertura dell'ostensione straordinaria delle spoglie di San Francesco, Assisi si è fatta oggi crocevia del mondo, teatro di un passaggio di testimone tra istituzioni e fede destinato a lasciare il segno. Nella Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso, in un clima di profonda e palpabile commozione, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha consegnato ufficialmente nelle mani del Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, la legge regionale n. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

