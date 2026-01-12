Va in scena alla Sala Mercato Argo un toccante confronto tra generazioni sul tema dell' identità

Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio, alla Sala Mercato “Argo”, si terrà uno spettacolo che esplora il tema dell’identità attraverso il confronto tra generazioni. Ideato da Serena Sinigaglia e scritto da Letizia Russo, il testo si ispira al romanzo “Storia di Argo” di Mariagrazia Ciani. Un’occasione per riflettere su temi universali in un allestimento che invita alla riflessione e al dialogo.

