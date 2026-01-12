Va in scena alla Sala Mercato Argo un toccante confronto tra generazioni sul tema dell' identità
Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio, alla Sala Mercato “Argo”, si terrà uno spettacolo che esplora il tema dell’identità attraverso il confronto tra generazioni. Ideato da Serena Sinigaglia e scritto da Letizia Russo, il testo si ispira al romanzo “Storia di Argo” di Mariagrazia Ciani. Un’occasione per riflettere su temi universali in un allestimento che invita alla riflessione e al dialogo.
Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio va in scena alla Sala Mercato “Argo”, il nuovo spettacolo firmato da Serena Sinigaglia su testo originale di Letizia Russo, liberamente ispirato al romanzo Storia di Argo di Mariagrazia Ciani, che ha debuttato nell’ultima edizione del Mittelfest di Cividale del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argo, lo spettacolo alla Sala Mercato - Teatro Nazionale Genova (piazza Gustavo Modena 3) è in scena Argo, liberamente ispirato al romanzo Storia di Argo di Mariagrazia Ciani,
