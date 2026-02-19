Modena anni ’80 | un romanzo sulle fragilità giovanili tra criminalità droga e ricerca di identità

A Modena negli anni Ottanta, un ragazzo di 16 anni si trova coinvolto in un mondo di droga e violenza. La causa è il tentativo di trovare un senso tra le cattive compagnie e un ambiente difficile. La città vive un periodo di cambiamenti sociali, con episodi di delinquenza che aumentano nelle strade. Il protagonista cerca di resistere alle tentazioni, ma si scontra con l’ombra di criminalità e omicidi irrisolti. La sua storia si intreccia con le insicurezze di un’intera generazione in cerca di identità.

Modena negli anni Ottanta: un romanzo a ritroso tra tossicodipendenza, serial killer e crescita femminile. Modena, 1989. Tra le promesse di un futuro all’università e le ombre di una provincia segnata dalla criminalità e dalla tossicodipendenza, tre adolescenti si confrontano con le prime sfide della vita. È lo scenario del romanzo “Le ragazze sono andate via” di Giulia Fazzi, una storia di formazione che esplora le contraddizioni di un’Italia in transizione e che sarà presentato il 26 febbraio alla libreria Ubil di Modena. La provincia come rifugio e prigione. Giulia Fazzi, scrittrice originaria di Carpi, ambienta la sua narrazione in una Modena che, dietro una facciata di prosperità, nascondeva un lato oscuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

