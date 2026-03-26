In un’intervista, un pilota di un team di Formula 1 ha dichiarato che la Mercedes è avanti rispetto alla Ferrari, anche se quest’ultima potrebbe superarla. Ha aggiunto che la squadra non è in Giappone per puntare ai podi, e ha sottolineato che, sebbene la Mercedes abbia un vantaggio di motore, la vettura attuale ha un buon telaio e sono in arrivo aggiornamenti.

La Mercedes si può battere, ma la sfida è enorme. Alla vigilia delle prime prove libere del GP del Giappone, Charles Leclerc non ha nascosto le difficoltà che attendono la Ferrari in questo Mondiale 2026, iniziato nel segno delle Frecce d’argento, ma con il Cavallino come seconda forza. Le differenze, soprattutto a livello di power unit, ci sono, ma a Maranello il lavoro per cercare di rimontare è costante e, dunque, non bisogna perdere la fiducia, anche perché la SF-26 ha un buon telaio: “Siamo ancora molto all'inizio della stagione, quindi sì, credo sia possibile battere la Mercedes – ha detto il monegasco nella conferenza stampa Fia che ha aperto il weekend di Suzuka – certo, è una sfida enorme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc: "Mercedes avanti, ma la Ferrari può batterla. Non siamo in Giappone per fare podi"

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