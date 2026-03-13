La Mercedes vola ma la Ferrari può batterla in Cina | ecco perché

Da gazzetta.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Mercedes ha dimostrato una buona velocità a Melbourne grazie alla sua power unit, ma in Cina la Ferrari potrebbe avere qualche chance in più. A Shanghai, il team di Maranello si presenta con miglioramenti nella partenza e ha due aspetti che potrebbero fare la differenza. La gara si avvicina e le strategie tra le due scuderie si preparano a sfidarsi su un circuito diverso.

Tre fattori hanno determinato il confronto prestazionale tra Ferrari e Mercedes nel GP d'Australia, uno dei quali si è rivelato decisivo su tutti gli altri: la gestione dell'energia della batteria, le dimensioni della turbina e il graining degli pneumatici, in particolare sull'anteriore sinistro. Il primo elemento — la disponibilità di energia — si è dimostrato il più critico già nel giro di formazione. Diversi piloti, tra cui Max Verstappen e Kimi Antonelli, si sono ritrovati in griglia con la batteria sostanzialmente scarica, nonostante i due giri dedicati alle routine di ricarica. Routine rivelatesi del tutto insufficienti... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la mercedes vola ma la ferrari pu242 batterla in cina ecco perch233
© Gazzetta.it - La Mercedes vola, ma la Ferrari può batterla in Cina: ecco perché

Articoli correlati

Leggi anche: Atto di forza Ferrari: a Melbourne ha bruciato la Mercedes in partenza. Ed ecco perché

Gp Cina: Ferrari sfida Mercedes, la prima sprint sconvolgeShanghai accoglie il secondo appuntamento della stagione 2026 con una griglia in cui la Ferrari cerca conferme dopo il dominio Mercedes a Melbourne.

Contenuti e approfondimenti su Mercedes vola

Temi più discussi: Buon esordio per le Ferrari ma la Mercedes vola. Hamilton: Dove diavolo sono?; È Stoccarda ma sembra Detroit: Con la crisi dell’auto vola l’Afd; La Ferrari vola, ma c'è un dettaglio che fa paura alla SF-26: ecco qual è la vera mazzata inferta dalla Mercedes; Sciagura nella notte, auto vola fuori strada e si ribalta: morto un uomo.

Buon esordio per le Ferrari ma la Mercedes vola. Hamilton: Dove diavolo sono?Una buona Ferrari, una Mercedes irraggiungibile. Sul podio Norris e Antonelli con Leclerc terzo e poi Hamilton quarto. E' questo il verdetto ... sport.tiscali.it

La Ferrari vola, ma c’è un dettaglio che fa paura alla SF-26: ecco qual è la vera mazzata inferta dalla MercedesKimi Antonelli su Mercedes ha piazzato un giro devastante al 56esimo passaggio, nonostante le gomme usurate. In Ferrari c'è da lavorare molto. reportmotori.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.