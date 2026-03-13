La Mercedes vola ma la Ferrari può batterla in Cina | ecco perché

La Mercedes ha dimostrato una buona velocità a Melbourne grazie alla sua power unit, ma in Cina la Ferrari potrebbe avere qualche chance in più. A Shanghai, il team di Maranello si presenta con miglioramenti nella partenza e ha due aspetti che potrebbero fare la differenza. La gara si avvicina e le strategie tra le due scuderie si preparano a sfidarsi su un circuito diverso.

Tre fattori hanno determinato il confronto prestazionale tra Ferrari e Mercedes nel GP d'Australia, uno dei quali si è rivelato decisivo su tutti gli altri: la gestione dell'energia della batteria, le dimensioni della turbina e il graining degli pneumatici, in particolare sull'anteriore sinistro. Il primo elemento — la disponibilità di energia — si è dimostrato il più critico già nel giro di formazione. Diversi piloti, tra cui Max Verstappen e Kimi Antonelli, si sono ritrovati in griglia con la batteria sostanzialmente scarica, nonostante i due giri dedicati alle routine di ricarica. Routine rivelatesi del tutto insufficienti... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

