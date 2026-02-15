Domenica sferzata dal vento forte | sul lago superati i 60 chilometri orari

Domenica 15 febbraio, il vento forte ha colpito il lago e la Valsassina, raggiungendo velocità superiori ai 60 chilometri orari, causando disagi e disservizi. Le raffiche intense, che sono iniziate già durante la notte, hanno portato a onde alte e a problemi nelle strade, costringendo molte persone a prestare attenzione mentre si spostano.

Dervio, Mandello, Oliveto e Bellano le località in cui sono stati registrati i valori più alti. Sul Cornizzolo folate a 80 kmh La mattinata di domenica 15 febbraio è scattata all'insegna dell'allerta per vento forte. Già nella notte si sono registrate le prime, intense, raffiche, in particolare nella zona del lago e della Valsassina. Più contenuti, invece, i valori in Brianza e nell'hinterland lecchese. La raffica più intensa si è registrata sul Cornizzolo e ha sfondato il muro degli 80 chilometri orari, mentre all'Alpe Giumello ha raggiunto i 53 kmh. Come scritto sopra, valori alti nei comuni della riviera lacustre: oltre 60 kmh a Dervio, sopra i 40 kmh a Bellano, Mandello e Oliveto Lario.