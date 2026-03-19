Un nome a sorpresa dalla Turchia è stato associato all’Inter per un possibile trasferimento estivo, con circa 40 milioni di euro in ballo. Si tratta di un giocatore che condivide la stessa nazionale di Calhanoglu e che potrebbe diventare l’erede del centrocampista nerazzurro. La società ha a disposizione risorse per definire la strategia di mercato, mentre la decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle trattative.

A disposizione di Chivu per Firenze, Hakan Calhanoglu è uno dei big che potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. In Turchia sono pressoché certi del ritorno all’assalto del Galatasaray, stavolta con la ferma intenzione di portarselo a casa sfruttando la scadenza ravvicinata del contratto coi nerazzurri. Diverse fonti turche sostengono che il ‘Cimbom’ possa provare a chiudere con l’Inter per 1015 milioni di euro, una cifra che il club di viale della Liberazione potrebbe accettare pur di non perderlo a zero dodici mesi più tardi. E anche perché così si libererebbero di un ultratrentenne dall’ingaggio pesantissimo, circa 12 milioni di euro lordi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, 40 milioni per l’erede di Calhanoglu: nome a sorpresa dalla Turchia

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