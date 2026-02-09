Inter 40 milioni per chiudere Bisseck | l’erede dalla Serie A

Da calciomercato.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter mette sul tavolo 40 milioni di euro per chiudere l’affare Bisseck. La società vuole blindare il giovane talento, considerato ormai un elemento chiave nella rosa di Chivu. Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare forte sull’erede dalla Serie A, cercando di consolidare lo zoccolo duro italiano. Bisseck si è preso la scena con prestazioni convincenti e ora l’Inter vuole blindarlo prima che qualcun altro si faccia avanti. La corsa al suo acquisto entra nel vivo, mentre i nerazzurri continuano a inseguire la rincorsa

“Marotta e Ausilio vorrebbero rinforzare lo zoccolo duro italiano della rosa di Chivu” Bisseck si è finalmente conquistato un ruolo da protagonista nell’ Inter di Chivu, in fuga Scudetto visto il distacco di 8 e 9 punti da Milan e Napoli. Con le sue prestazioni, il difensore tedesco è diventato un titolarissimo del terzetto difensivo, ma anche riattirato su di sé l’interesse di diverse big europee. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Negli ultimi giorni è riemerso in particolare quello del Bayern Monaco, intenzionato a inserire un paio di nuovi giocatori nell’attuale pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

inter 40 milioni per chiudere bisseck l8217erede dalla serie a

© Calciomercato.it - Inter, 40 milioni per chiudere Bisseck: l’erede dalla Serie A

Approfondimenti su Inter Bisseck

L’Inter ha in pugno l’erede di Calhanoglu: 11 anni più giovane e ‘solo’ 13 milioni

L’Inter valuta il futuro del suo centrocampista, attualmente tra i 10 giocatori possibili di partenza a fine stagione.

Calciomercato Inter, dalla Germania convinti: il Bayern Monaco su Bisseck

Dopo il mercato invernale ancora caldo, le voci non si placano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Bisseck

Argomenti discussi: Per Jones all'Inter è una corsa contro il tempo. E Frattesi resta in bilico; Le notizie di calciomercato del 30 gennaio 2026:: Milan, Mateta ad un passo, Nkunku verso Roma. Inter, il Nottingham ritorna su Frattesi; Inter, ecco il nuovo Van Dijk | Investimento da 40 milioni: lo sognava mezza Europa; Frattesi verso il Nottingham Forest? L'Inter pensa a Curtis Jones per sostituirlo.

inter 40 milioni perInter-Atalanta, trattativa calda: 40 milioni di euro per il sìInter e Atalanta potrebbero presto dare vita a una clamorosa operazione di mercato: le cifre per il sì sono da capogiro ... calciomercato.it

inter 40 milioni perIntrigo Inter-Bayern Monaco, trasferimento da 40 milioni: pazzescoDalla Germania arriva una pazzesca indiscrezione di mercato: sotto i riflettori finiscono questa volta Inter e Bayern Monaco ... calciomercato.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.