Inter 40 milioni per chiudere Bisseck | l’erede dalla Serie A

L’Inter mette sul tavolo 40 milioni di euro per chiudere l’affare Bisseck. La società vuole blindare il giovane talento, considerato ormai un elemento chiave nella rosa di Chivu. Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare forte sull’erede dalla Serie A, cercando di consolidare lo zoccolo duro italiano. Bisseck si è preso la scena con prestazioni convincenti e ora l’Inter vuole blindarlo prima che qualcun altro si faccia avanti. La corsa al suo acquisto entra nel vivo, mentre i nerazzurri continuano a inseguire la rincorsa

"Marotta e Ausilio vorrebbero rinforzare lo zoccolo duro italiano della rosa di Chivu" Bisseck si è finalmente conquistato un ruolo da protagonista nell' Inter di Chivu, in fuga Scudetto visto il distacco di 8 e 9 punti da Milan e Napoli. Con le sue prestazioni, il difensore tedesco è diventato un titolarissimo del terzetto difensivo, ma anche riattirato su di sé l'interesse di diverse big europee. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Negli ultimi giorni è riemerso in particolare quello del Bayern Monaco, intenzionato a inserire un paio di nuovi giocatori nell'attuale pacchetto arretrato.

