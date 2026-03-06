Il trucco della Cina per fare passare le petroliere dallo stretto di Hormuz

La Cina sta adottando strategie nascoste per far passare le petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, cercando di aggirare possibili blocchi alla sua fornitura di petrolio. Le autorità cinesi stanno pianificando rotte alternative e misure operative per garantire il transito delle navi, in un contesto di tensione crescente nella regione. Le mosse sono state osservate come tentativi di mantenere l’approvvigionamento energetico stabile.

Secondo Reuters la Cina starebbe trattando con l'Iran per garantire il passaggio sicuro delle proprie navi dallo Stretto di Hormuz. Ecco che cosa sappiamo La Cina si starebbe muovendo dietro le quinte per evitare il blocco totale delle proprie forniture di petrolio a causa della guerra in Iran. Pechino, che dipende in larga misura dalle risorse energetiche provenienti dal Golfo Persico, avrebbe avviato contatti diretti con Teheran per ottenere un corridoio sicuro per le proprie petroliere e per le navi che trasportano gas naturale liquefatto dalla regione mediorientale. I riflettori sono puntati sullo Stretto di Hormuz. I combattimenti nella regione stanno infatti riducendo drasticamente il traffico attraverso quello che è uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta.