Chiuso lo Stretto di Hormuz | cresce la tensione su una delle rotte energetiche più importanti del mondo

I Pasdaran iraniani hanno deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più cruciali per il traffico di energia a livello mondiale. La decisione ha portato a un aumento delle tensioni tra le nazioni che dipendono da questa rotta. La chiusura coinvolge direttamente le rotte di trasporto di petrolio e gas naturale. La situazione si è evoluta rapidamente e ha suscitato preoccupazioni internazionali.

I Pasdaran iraniani hanno disposto la chiusura dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici per il commercio globale di energia. Questa rotta è da sempre uno dei principali strumenti di pressione geopolitica utilizzati da Teheran, soprattutto nei momenti di maggiore tensione internazionale. Nel corso degli anni, l’Iran ha più volte minacciato di interrompere il traffico nello stretto, consapevole del peso che questa via di transito ha per l’economia mondiale. Lo Stretto di Hormuz rappresenta un corridoio fondamentale che collega il Golfo Persico ai mercati energetici di Asia, Europa e Nord America. Non a caso l’Energy Information Administration statunitense lo considera “uno dei più importanti colli di bottiglia petroliferi al mondo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Iran, chiuso lo stretto di Hormuz: la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezziL’escalation militare nel Golfo Persico riporta l’energia al centro della competizione strategica internazionale, mostrando come un singolo...

Pasdaran: ‘chiuso lo Stretto di Hormuz’TEHERAN, 28 FEB – I Pasdaran sostengono che lo Stretto di Hormuz, punto strategico situato tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman, non è più...

Lo Stretto di Hormuz è l’ombelico del mondo: da qui passa il 20% del petrolio mondiale. I danni della chiusura dureranno a lungoIl noleggio di un tanker da 300 mila tonnellate di greggio è passato da circa 50 mila a 480 mila dollari Lo Stretto di Hormuz non era mai rimasto chiuso prima: non così a lungo, né in misura tanto vic ... corriere.it

Iran: con lo Stretto di Hormuz chiuso, l’export ortofrutticolo italiano rallentaNavi cariche di mele risultano ferme e diversi ordini sono stati cancellati. Le difficoltà logistiche coinvolgono anche la IV gamma per mancanza di voli. Crescono i costi energetici, con ripercussioni ... italiaatavola.net

Il blocco dello Stretto di #Hormuz non riguarda solo le forniture energetiche di gas e petrolio dirette dal #Golfo al resto del mondo. A essere chiuso, infatti, è anche il traffico in entrata, il che di fatto implica un’interruzione degli approvvigionamenti alimentari per - facebook.com facebook

Il blocco dello Stretto di #Hormuz non riguarda solo le forniture energetiche di gas e petrolio dirette dal #Golfo al resto del mondo. A essere chiuso, infatti, è anche il traffico in entrata, il che di fatto implica un’interruzione degli approvvigionamenti alimentari per x.com