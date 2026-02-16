Carnevale degli Este 2026 dalla pioggia del sabato al sole della domenica | le foto

Il Carnevale degli Este 2026 ha vissuto un week-end movimentato, con la pioggia che ha costretto a modificare alcune sfilate e il sole che è tornato a splendere domenica, portando allegria tra i partecipanti. La giornata di sabato si è svolta sotto acquazzoni improvvisi, mentre la domenica i partecipanti hanno potuto godersi le maschere e le coreografie all’aperto. La manifestazione ha celebrato Beatrice d’Este, nota come ‘Signora Magnanima’, con eventi e costumi ispirati alla sua figura storica. Durante le due giornate, sono state scattate molte foto che documentano i cambi

Si chiude con un sorriso l'edizione 2026 del Carnevale degli Este, dedicata alla figura di Beatrice d’Este, ‘Signora Magnanima’. Dopo il sabato condizionato dalla pioggia, che ha costretto all'annullamento delle attività all'aperto, il sole della domenica ha baciato il centro storico, permettendo a turisti e ferraresi di vivere un’immersione totale nel Rinascimento. Se il maltempo, sabato 14, ha fermato i tornei d’arme e le bandiere in piazza, non ha fermato l’entusiasmo nelle sedi al coperto. La Sala della Musica è stata il cuore pulsante, con il pubblico che numeroso ha seguito la conversazione della studiosa Marialucia Menegatti (presidente Ferrariae Decus) sul mecenatismo e la moda di Beatrice.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

La pioggia del sabato ha costretto gli organizzatori a riprogrammare alcune sfilate, ma domenica il sole ha portato entusiasmo e colori nel Carnevale degli Este 2026.

Ferrara si prepara a rivivere il suo passato rinascimentale con il Carnevale degli Este.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.