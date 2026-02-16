Carnevale degli Este 2026 dalla pioggia del sabato a sole della domenica | le foto
La pioggia del sabato ha costretto gli organizzatori a riprogrammare alcune sfilate, ma domenica il sole ha portato entusiasmo e colori nel Carnevale degli Este 2026. La manifestazione, dedicata a Beatrice d’Este, ha visto partecipare numerosi gruppi mascherati, che hanno riempito le vie di Este di musica e allegria. Sul volto dei presenti si leggeva la soddisfazione di aver recuperato la festa dopo le intemperie.
Si chiude con un sorriso l'edizione 2026 del Carnevale degli Este, dedicata alla figura di Beatrice d’Este, ‘Signora Magnanima’. Dopo il sabato condizionato dalla pioggia, che ha costretto all'annullamento delle attività all'aperto, il sole della domenica ha baciato il centro storico, permettendo a turisti e ferraresi di vivere un’immersione totale nel Rinascimento. Se il maltempo, sabato 14, ha fermato i tornei d’arme e le bandiere in piazza, non ha fermato l’entusiasmo nelle sedi al coperto. La Sala della Musica è stata il cuore pulsante, con il pubblico che numeroso ha seguito la conversazione della studiosa Marialucia Menegatti (presidente Ferrariae Decus) sul mecenatismo e la moda di Beatrice.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ferrara nel Rinascimento: il Carnevale degli Este celebra Beatrice d’Este tra storia e suggestioni.
Ferrara si prepara a rivivere il suo passato rinascimentale con il Carnevale degli Este.
