Una docente è stata ferita con un coltello durante l’orario scolastico, mentre era in classe. La donna ha pronunciato le prime parole dopo l’aggressione, affermando che tornerà a insegnare e a credere nei giovani. L’evento ha causato l’interruzione delle attività scolastiche e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La scuola è stata evacuata e sono in corso le indagini.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" In una lettera consegnata al suo legale, l'insegnante di francese ha espresso gratitudine verso tutti coloro che l'hanno circondata di affetto e solidarietà. Poi l'appello "per una scuola più attenta" "In un attimo, un gesto improvviso e incomprensibile ha spezzato la quotidianità della scuola, trasformando una mattina come tante in un incubo. Quelle coltellate sul mio collo e sul mio torace avrebbero potuto fermare il mio cammino per sempre". Sono le prime parole di Chiara Mocchi, l'insegnante di francese accoltellata nella mattinata di mercoledì 25 marzo da un suo alunno 13enne a Trescore Balneario (Bergamo). 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Le prime parole della professoressa accoltellata a scuola: "Tornerò a insegnare e a credere nei giovani"

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