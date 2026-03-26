Le parole del Codacons riaccendono il dibattito sul caso Fonderie Pisano

Le parole del Codacons hanno riacceso il dibattito sulla vicenda delle Fonderie Pisano. La Regione Campania ha deciso di non concedere l’Autorizzazione Integrata Ambientale allo stabilimento, suscitando discussioni sul futuro dell’impianto. La decisione riguarda sia gli aspetti ambientali che quelli occupazionali legati alla produzione e alle attività dello stabilimento.

La decisione della Regione Campania di negare l’ Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano continua ad alimentare il dibattito sul futuro dello stabilimento e sulle conseguenze ambientali e occupazionali della vicenda. Tra le reazioni emerse nelle ultime ore c’è quella del Codacons Campania, che definisce il provvedimento un atto tardivo rispetto a una questione trascinata per decenni. A intervenire è stato il presidente regionale dell’associazione, Matteo Marchetti, secondo cui il decreto sarebbe dovuto arrivare molto tempo prima. Una posizione netta, che lega l’esito amministrativo a un lungo percorso di battaglie giudiziarie e civili condotte negli anni sul fronte della tutela ambientale nell’area di Salerno e della Valle dell’Irno. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Le parole del Codacons riaccendono il dibattito sul caso Fonderie Pisano. Articoli correlati Fonderie Pisano, Marchetti (Codacons): "Decreto arriva con quarant'anni di ritardo"il presidente di Codacons commenta il diniego regionale: "Risultato delle nuove generazioni, ora la politica tuteli i lavoratori" “Decreto in ritardo... Fonderie Pisano, Lorenzo Forte replica a Ciro PisanoRimaniamo sconcertati dalle parole pronunciate da Ciro Pisano, titolare dell’omologa fonderia ubicata a Fratte. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fonderie Pisano Argomenti discussi: Fonderie Pisano, Marchetti (Codacons): Decreto arriva con quarant'anni di ritardo. Fonderie Pisano: la Regione notifica il decreto di rigetto dell'AiaLa Regione Campania ha notificato il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano di Salerno. Il rigetto arriva, sottolinea una nota della Regione, al termine di u ... rainews.it Salerno, la decisione della Regione: «Fratte, chiudere le Fonderie: rispettiamo la sentenza Ue»La Regione Campania chiude le Fonderie Pisano. Con un decreto notificato all’azienda nella tarda mattinata di ieri e da cui risulta determinante il ruolo della sentenza della Corte ... ilmattino.it