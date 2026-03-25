Il presidente del Codacons Campania ha commentato con durezza la recente decisione della Regione di respingere l'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalle Fonderie Pisano, sottolineando che tale provvedimento arriva con un ritardo di quarant'anni. La questione riguarda il mancato rilascio di autorizzazioni ambientali per un lungo periodo, che ha portato alla decisione attuale.

il presidente di Codacons commenta il diniego regionale: "Risultato delle nuove generazioni, ora la politica tuteli i lavoratori" “Decreto in ritardo di quarant'anni”. Così il presidente del Codacons Campania, Matteo Marchetti, dopo la decisione della Regione Campania di rigettare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano. Analizzando l'esito definitivo della vicenda amministrativa, l'avvocato Marchetti ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Questo decreto sarebbe dovuto arrivare almeno quaranta anni fa; il Codacons Campania è stato per anni in battaglia nei processi penali nei confronti delle... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Fonderie Pisano, Marchetti (Codacons): "Decreto arriva con quarant'anni di ritardo"

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