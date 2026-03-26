Nella serata organizzata dall’Associazione culturale Le Nuvole APS, si è tenuto l’evento “Le NoTe di Teo” nel borgo di Colle Ameno, presso il Salone delle Decorazioni a Sasso Marconi. La manifestazione ha visto la partecipazione di Teo Ciavarella, i cui interventi sono stati al centro della serata. L’evento ha coinvolto il pubblico locale, con un programma dedicato alla musica e alla cultura.

Città di Sasso Marconi Associazione culturale Le Nuvole APS presenta “Le NoTe di Teo” Borgo di Colle Ameno presso il Salone delle Decorazioni. Valentina Mattarozzi quartet featuring Daniele Scannapieco. Compositore di fama internazionale, ha dedicato tutta la sua vita alla musica, Jerry Mulligan, Fabrizio Bosso, Daniele Scannapieco, la Doctor Dixie Jazz Band di Nardo Giardina,Renzo Arbore, Pupi Avati, Claudio Baglioni, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Paolo Rossi,Roberto Freak Antoni, sono solamente alcuni dei grandi artisti con cui ha collaborato.Indimenticabile il tour con Lucio Dalla, che lo ha visto per due anni nei più grandi teatri italiani Artista poliedrico, amava suonare e perciò non si è mai negato la possibilità di prendere parte tanto a programmi televisivi, quanto a festival di prestigio nell'ambito della musica jazz. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - "Le note di Teo" serata per Teo Ciavarella

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