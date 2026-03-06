Durante una serata ricca di colpi di scena, il giovane aspirante chef Matteo “Teo” Canzi si è aggiudicato la vittoria di MasterChef 15, battendo Carlotta. Gli storici giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno espresso la loro preferenza per il concorrente più giovane e preparato, riconoscendo la sua abilità culinaria nel corso della finale.

Matteo "Teo" Canzi ha vinto MasterChef 15. Gli storici giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno dato la loro preferenza al più giovane e preparato degli aspiranti chef. Lo studente di economia ha trionfato in una finalissima al cardiopalma superando Carlotta, la seconda finalista. Durante la serata tante sorprese e qualche momento di panico. Una vittoria sofferta ma entusiasmante per il timido e introverso giovane brianzolo. «Sto bruciando da dentro, è il coronamento di un sogno di tutta la vita. Essere capace di cucinare e portare davanti agli chef un menu che ho cucinato interamente io».

Il giovane Teo ha battuto con onore Carlotta in una serata piena di sorprese

Teo Canzi, 23 anni, studente brianzolo di marketing, è il quindicesimo MasterChef italiano.

