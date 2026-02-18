La mappa dei veleni dell' Umbria | dove sono i nostri 100 siti contaminati

A causa della presenza di 100 siti contaminati nell’Umbria, sono stati individuati numerosi punti critici che inquinano suolo e acque. La mappa dei veleni mostra come metalli pesanti, idrocarburi e solventi si diffondano in diverse zone della regione, minacciando l’ambiente e la salute dei residenti. Un esempio concreto riguarda un’area vicino a Terni, dove le analisi hanno rilevato livelli preoccupanti di sostanze tossiche.

Alcuni minori, altri sintomo di problemi strutturali come la contaminazione delle falde e le discariche. La ricognizione completa Metalli pesanti, idrocarburi, solventi, inquinano suolo e acque della regione Umbria, con un serio impatto ambientale e per la salute delle persone. Decine sono i siti contaminati ufficialmente recensiti, ovvero come riporta la legge italiana quei luoghi nel quale a seguito di indagini e analisi di rischio specifiche, si accerta il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), indicando la presenza di un serio rischio sanitario o ambientale e obbligando interventi di messa in sicurezza e bonifica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it La mappa dei siti contaminati casertani: piano da oltre 60 milioni di euro per la bonifica di sei areeLa mappa dei siti contaminati nel casertano evidenzia 14 aree a rischio, con sei situate nel territorio. Fusione nucleare, dove sorgeranno le prime centrali? Ecco la mappa dei 900 siti idonei in Europa (quasi 200 sono in Italia)Una mappa dei 900 siti idonei in Europa, con quasi 200 in Italia, indica le possibili localizzazioni delle future centrali di fusione nucleare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La mappa dei veleni dell'Umbria: dove sono i nostri 100 siti contaminati; Giulio Cesare-Romanazzi, la scuola dei veleni: preside aggredita, prof esasperati e studenti in fuga; Qualità dell’aria: miglioramenti in Lombardia, ma il limite Ue resta lontano. Le polveri sottili tallone di Achille in ogni provincia; La svolta Pistoiese-Roselli: Un’enorme fetta di città sarà liberata dai motori. La graduatoria delle 118 scuole calcio dell'Umbria in base alla qualità. La mappa dei prezzi x.com CFT Perugia Solomeo - Convocazione 26 gennaio 2026 https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/umbria/comunicazioni/cft-perugia-solomeo-convocazione-26-gennaio-2026-uyrhsfou #sgsumbria facebook