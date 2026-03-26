Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle fragilità tra i giovani, alimentate dalla pressione sociale e dall'influenza dei social network. Studi recenti evidenziano come la società attuale favorisca un modello prestazionale, in cui i social media impongono standard e canoni di comportamento. La consapevolezza delle emozioni e delle vulnerabilità è considerata un elemento chiave per promuovere un ambiente più inclusivo e meno stressante.

Benessere psicosociale e conoscenza delle proprie e altrui emozioni e fragilità come leva per costruire una società più consapevole e inclusiva. Ieri al cinema Olimpia 120 studenti e studentesse degli istituti ’Scaruffi Levi Tricolore’ e ’Iexs’ hanno assistito all’evento streaming in diretta nazionale ’Come stanno i ragazzi? il benessere psico-sociale delle nuove generazioni’. Prima dell’inizio della diretta, che ha coinvolto 25.500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, sono intervenuti sul tema alcuni ospiti. "L’amministrazione comunale investe molto sul benessere dei giovani. Vogliamo costruire alleanze solide... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le fragilità dei giovani: "Società prestazionale, i social dettano i canoni"

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