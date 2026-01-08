Stefano Rossi e le fragilità dei giovani

Stefano Rossi analizza le fragilità emotive tra i giovani, evidenziando come sempre più adolescenti e giovani adulti affrontino difficoltà nella gestione delle emozioni. Questa situazione, definita come una “generazione ansiosa”, riflette un fenomeno diffuso che richiede attenzione e comprensione. L’approfondimento offre uno sguardo sobrio sulle sfide psicosociali attuali, evidenziando l’importanza di interventi mirati per il benessere delle nuove generazioni.

EMPOLI Sempre più giovani manifestano fragilità emotive e difficoltà regolative, tanto diffuse da far parlare di una vera e propria “ generazione ansiosa “. Ma cosa si nasconde dietro questo fenomeno? Come stabilire regole e confini senza temere il rifiuto? Come gestire l’impatto dei nuovi ’must’ sociali e tecnologici? In un’epoca in cui molte certezze si sono dissolte, è normale sentirsi disorientati. Ma è proprio attraverso la consapevolezza delle nostre fragilità che possiamo ritrovare sicurezza e diventare punti di riferimento affidabili. Alle 21 di stasera, alla Sala teatro Il Momento di Empoli, si terrà un incontro pubblico con lo psicopedagogista, scrittore e divulgatore Stefano Rossi (nella foto), dal titolo “ Genitori in ansia - trasforma le paure nelle ali di tuo figlio“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

